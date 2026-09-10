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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361150
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Описание товара Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100)
Алюминиевый держатель фильтра Cokin серии P вмещает несколько прямоугольных фильтров Cokin P серии P шириной 84 мм, а также круглый фильтр. Он вмещает до трех прямоугольных фильтров толщиной 2 мм или двух фильтров толщиной 2 мм вместе с круглым навинчивающимся фильтром диаметром 95 мм или одного прямоугольного фильтра толщиной 4 мм и одного прямоугольного фильтра толщиной 2 мм одновременно. Сначала необходимо прикрепить к объективу переходное кольцо для держателя фильтра Cokin P. Совместимые переходные кольца доступны для объективов с резьбой под фильтр от 49 до 62 мм. Задняя поверхность держателя фильтра позволяет устанавливать прямоугольные фильтры на объектив с помощью совместимого переходного кольца. После установки на переходное кольцо держатель можно поворачивать на 360°, что позволяет использовать градиентные фильтры нейтральной плотности и другие фильтры. Также в комплект входит передняя пластина, которую можно установить перед задней панелью или перед двумя слотами для фильтров задней панели. Эта передняя пластина позволяет разместить круглый поляризационный фильтр диаметром 95 мм в самом верху сборки держателя фильтра. Это гарантирует, что регулировочное кольцо поляризационного фильтра останется доступным. Чтобы предотвратить попадание постороннего света между держателем фильтра и объективом, вдоль передней части задней пластины расположены две прокладки. Эти прокладки предназначены для уплотнения между задней пластиной и первым прямоугольным фильтром, расположенным перед ней.
Алюминиевый держатель фильтра Cokin серии P вмещает несколько прямоугольных фильтров Cokin P серии P шириной 84 мм, а также круглый фильтр. Он вмещает до трех прямоугольных фильтров толщиной 2 мм или двух фильтров толщиной 2 мм вместе с круглым навинчивающимся фильтром диаметром 95 мм или одного прямоугольного фильтра толщиной 4 мм и одного прямоугольного фильтра толщиной 2 мм одновременно. Сначала необходимо прикрепить к объективу переходное кольцо для держателя фильтра Cokin P. Совместимые переходные кольца доступны для объективов с резьбой под фильтр от 49 до 62 мм. Задняя поверхность держателя фильтра позволяет устанавливать прямоугольные фильтры на объектив с помощью совместимого переходного кольца. После установки на переходное кольцо держатель можно поворачивать на 360°, что позволяет использовать градиентные фильтры нейтральной плотности и другие фильтры. Также в комплект входит передняя пластина, которую можно установить перед задней панелью или перед двумя слотами для фильтров задней панели. Эта передняя пластина позволяет разместить круглый поляризационный фильтр диаметром 95 мм в самом верху сборки держателя фильтра. Это гарантирует, что регулировочное кольцо поляризационного фильтра останется доступным. Чтобы предотвратить попадание постороннего света между держателем фильтра и объективом, вдоль передней части задней пластины расположены две прокладки. Эти прокладки предназначены для уплотнения между задней пластиной и первым прямоугольным фильтром, расположенным перед ней.
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