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Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100)

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Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361150
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Характеристики

Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100)

Алюминиевый держатель фильтра Cokin серии P вмещает несколько прямоугольных фильтров Cokin P серии P шириной 84 мм, а также круглый фильтр. Он вмещает до трех прямоугольных фильтров толщиной 2 мм или двух фильтров толщиной 2 мм вместе с круглым навинчивающимся фильтром диаметром 95 мм или одного прямоугольного фильтра толщиной 4 мм и одного прямоугольного фильтра толщиной 2 мм одновременно. Сначала необходимо прикрепить к объективу переходное кольцо для держателя фильтра Cokin P. Совместимые переходные кольца доступны для объективов с резьбой под фильтр от 49 до 62 мм. Задняя поверхность держателя фильтра позволяет устанавливать прямоугольные фильтры на объектив с помощью совместимого переходного кольца. После установки на переходное кольцо держатель можно поворачивать на 360°, что позволяет использовать градиентные фильтры нейтральной плотности и другие фильтры. Также в комплект входит передняя пластина, которую можно установить перед задней панелью или перед двумя слотами для фильтров задней панели. Эта передняя пластина позволяет разместить круглый поляризационный фильтр диаметром 95 мм в самом верху сборки держателя фильтра. Это гарантирует, что регулировочное кольцо поляризационного фильтра останется доступным. Чтобы предотвратить попадание постороннего света между держателем фильтра и объективом, вдоль передней части задней пластины расположены две прокладки. Эти прокладки предназначены для уплотнения между задней пластиной и первым прямоугольным фильтром, расположенным перед ней.

Отзывы о товаре Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100)




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Характеристики
Бренд
Cokin
Тип товара
Аксессуары для студийных фотовспышек
Комплектация
держатель, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый держатель фильтра Cokin серии P вмещает несколько прямоугольных фильтров Cokin P серии P шириной 84 мм, а также круглый фильтр. Он вмещает до трех прямоугольных фильтров толщиной 2 мм или двух фильтров толщиной 2 мм вместе с круглым навинчивающимся фильтром диаметром 95 мм или одного прямоугольного фильтра толщиной 4 мм и одного прямоугольного фильтра толщиной 2 мм одновременно. Сначала необходимо прикрепить к объективу переходное кольцо для держателя фильтра Cokin P. Совместимые переходные кольца доступны для объективов с резьбой под фильтр от 49 до 62 мм. Задняя поверхность держателя фильтра позволяет устанавливать прямоугольные фильтры на объектив с помощью совместимого переходного кольца. После установки на переходное кольцо держатель можно поворачивать на 360°, что позволяет использовать градиентные фильтры нейтральной плотности и другие фильтры. Также в комплект входит передняя пластина, которую можно установить перед задней панелью или перед двумя слотами для фильтров задней панели. Эта передняя пластина позволяет разместить круглый поляризационный фильтр диаметром 95 мм в самом верху сборки держателя фильтра. Это гарантирует, что регулировочное кольцо поляризационного фильтра останется доступным. Чтобы предотвратить попадание постороннего света между держателем фильтра и объективом, вдоль передней части задней пластины расположены две прокладки. Эти прокладки предназначены для уплотнения между задней пластиной и первым прямоугольным фильтром, расположенным перед ней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для светофильтров Cokin EVO BPE01 размер М (84х100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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