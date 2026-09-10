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Мороженица Kitfort КТ-1809 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мороженица Kitfort КТ-1809

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Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 1
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 2
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 3
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 4
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 5
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 6
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 7
Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мороженицы
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
серебристый
Объем чаши, л
2 л
Программы приготовления
приготовление замороженного йогурта; приготовление мороженого; приготовление сорбета
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
сенсорное
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 1
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 2
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 3
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 4
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 5
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 6
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 7
  • Мороженица Kitfort КТ-1809 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360883
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
серебристый
Комплектация
мороженица, инструкция, упаковка
Объем чаши, л
2 л
Программы приготовления
приготовление замороженного йогурта; приготовление мороженого; приготовление сорбета
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х26
Вес, кг.
3.66

Описание товара Мороженица Kitfort КТ-1809

Полуавтоматическая мороженица Kitfort КТ-1809 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Приготовление домашних десертов не требует ваших усилий! Предварительно заморозьте чашу, приготовьте смесь, соберите мороженицу и наполните её готовой смесью, запускайте приготовление мороженого! Вашего участия больше не требуется. На панели управления вы можете выбрать время приготовления с помощью таймера на 45 минут. Конструкция мороженицы полностью разборная. Её легко мыть и собирать. Мороженица имеет стильный металлический корпус. Она отлично впишется в интерьер вашей кухни!

Отзывы о товаре Мороженица Kitfort КТ-1809




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
серебристый
Комплектация
мороженица, инструкция, упаковка
Объем чаши, л
2 л
Программы приготовления
приготовление замороженного йогурта; приготовление мороженого; приготовление сорбета
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Полуавтоматическая мороженица Kitfort КТ-1809 поможет приготовить вам настоящее мороженое из натуральных продуктов, а также сорбет, джелато и замороженный йогурт. Приготовление домашних десертов не требует ваших усилий! Предварительно заморозьте чашу, приготовьте смесь, соберите мороженицу и наполните её готовой смесью, запускайте приготовление мороженого! Вашего участия больше не требуется. На панели управления вы можете выбрать время приготовления с помощью таймера на 45 минут. Конструкция мороженицы полностью разборная. Её легко мыть и собирать. Мороженица имеет стильный металлический корпус. Она отлично впишется в интерьер вашей кухни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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