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Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360069
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
125х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х24
Вес, кг.
5.44

Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) Levenhuk MED 10T с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой разработан специально для профессиональных микроисследований. Его можно использовать в биохимии, медицине, классической биологии и других областях науки. Микроскоп позволяет изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Он станет отличным дополнением к арсеналу оптической техники кафедры вуза, исследовательской лаборатории или медицинского кабинета. Благодаря тринокулярной насадке можно одновременно вести визуальные наблюдения обоими глазами и выводить картинку с объектива на внешний экран при помощи цифровой камеры (камера не включена в комплект поставки). Насадку можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, визуальный блок отклонен на 30°. Подобная конструкция насадки удобна, если образец должны наблюдать несколько исследователей.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk MED 10T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
125х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) Levenhuk MED 10T с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой разработан специально для профессиональных микроисследований. Его можно использовать в биохимии, медицине, классической биологии и других областях науки. Микроскоп позволяет изучать образцы на увеличении от 40 до 1000 крат. Он станет отличным дополнением к арсеналу оптической техники кафедры вуза, исследовательской лаборатории или медицинского кабинета. Благодаря тринокулярной насадке можно одновременно вести визуальные наблюдения обоими глазами и выводить картинку с объектива на внешний экран при помощи цифровой камеры (камера не включена в комплект поставки). Насадку можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, визуальный блок отклонен на 30°. Подобная конструкция насадки удобна, если образец должны наблюдать несколько исследователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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