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Автоакустика Alpine SXE-1725S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Alpine SXE-1725S

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Автоакустика Alpine SXE-1725S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35929
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Характеристики

Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Автоакустика Alpine SXE-1725S

двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 40 Вт, максимальная мощность 220 Вт, чувствительность 92 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц

Отзывы о товаре Автоакустика Alpine SXE-1725S

Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо подошли играют отлично



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Характеристики
Бренд
Alpine
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Описание
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 40 Вт, максимальная мощность 220 Вт, чувствительность 92 дБ , диапазон частот 60 - 20000 Гц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо подошли играют отлично


Автоакустика Alpine SXE-1725S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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