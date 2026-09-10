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Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG

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Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 1
Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 2
Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
  • Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351036
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Размеры в упаковке, см
58х38х9
Вес, кг.
4

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG

EdgeRouter Infinity (ER-8-XG) – сверхпроизводительный маршрутизатор, предназначенный для распределения трафика в оптических сетях. Главными достоинствами модели является мощная вычислительная часть, обеспечивающая высочайшую пропускную способность и уникальная отказоустойчивая схема питания.

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti ER-8-XG




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Описание
EdgeRouter Infinity (ER-8-XG) – сверхпроизводительный маршрутизатор, предназначенный для распределения трафика в оптических сетях. Главными достоинствами модели является мощная вычислительная часть, обеспечивающая высочайшую пропускную способность и уникальная отказоустойчивая схема питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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