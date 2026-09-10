Top.Mail.Ru
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 1
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 2
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 3
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 4
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 5
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 6
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 7
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 8
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 9
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 10
Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 1
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 2
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 3
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 4
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 5
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 6
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 7
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 8
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 9
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 10
  • Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350157
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, кг.
1

Описание товара Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129)

Omniliner 3D относится к категории профессиональных приборов. Этот лазерный нивелир займет достойное место в арсенале специалиста, работающего в сфере ремонта, дизайна, строительства. Благодаря модулю Bluetooth управлять лазерным нивелиром можно дистанционно, не отрываясь от работы и не привлекая напарника. С помощью бесплатного мобильного приложения Xliner Remote вы сможете на расстоянии настраивать необходимую комбинацию плоскостей, отслеживать степень заряда аккумулятора, включать импульсный режим.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
Omniliner 3D относится к категории профессиональных приборов. Этот лазерный нивелир займет достойное место в арсенале специалиста, работающего в сфере ремонта, дизайна, строительства. Благодаря модулю Bluetooth управлять лазерным нивелиром можно дистанционно, не отрываясь от работы и не привлекая напарника. С помощью бесплатного мобильного приложения Xliner Remote вы сможете на расстоянии настраивать необходимую комбинацию плоскостей, отслеживать степень заряда аккумулятора, включать импульсный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный Condtrol Omniliner 3D (1-2-129) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...