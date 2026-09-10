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Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874

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Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347704
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Характеристики

Бренд
Grundfos
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
57.6
Максимальный напор
39
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
720
Пропускная способность
3.6 м?/ч
Ширина, см
28.4
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
64х57х37
Вес, кг.
16.8

Описание товара Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874

Насосные станции Grundfos – это надежные и эффективные решения для обеспечения водоснабжения в вашем доме или на производственном объекте. Характеризующиеся компактными габаритами, ширина которых составляет 28,4 см и высота – 57,6 см, данные устройства не займут много места и отлично впишутся в любое пространство. С весом всего 19 кг, насосные станции Grundfos удобны как в установке, так и в обслуживании. Обладая потребляемой мощностью 720 Вт, эти насосы обеспечивают максимальный напор до 39 метров, что делает их идеальными для подъема воды на значительные высоты. С объемом гидробака 20 литров, станция гарантирует стабильное давление воды в системе, что способствует комфорту использования. Произведенные в Дании, насосные станции Grundfos сочетают в себе высочайшие стандарты качества и долговечность. Grundfos, будучи авторитетным брендом в области водных технологий, предлагает решения, встроенные инновациями и передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам спокойствие и уверенность в бесперебойной работе системы водоснабжения.

Отзывы о товаре Станция насосная Grundfos JP 3-42 PT-H 99463874




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Характеристики
Бренд
Grundfos
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
57.6
Максимальный напор
39
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
720
Пропускная способность
3.6 м?/ч
Ширина, см
28.4
Страна производитель
Дания
Описание
Насосные станции Grundfos – это надежные и эффективные решения для обеспечения водоснабжения в вашем доме или на производственном объекте. Характеризующиеся компактными габаритами, ширина которых составляет 28,4 см и высота – 57,6 см, данные устройства не займут много места и отлично впишутся в любое пространство. С весом всего 19 кг, насосные станции Grundfos удобны как в установке, так и в обслуживании. Обладая потребляемой мощностью 720 Вт, эти насосы обеспечивают максимальный напор до 39 метров, что делает их идеальными для подъема воды на значительные высоты. С объемом гидробака 20 литров, станция гарантирует стабильное давление воды в системе, что способствует комфорту использования. Произведенные в Дании, насосные станции Grundfos сочетают в себе высочайшие стандарты качества и долговечность. Grundfos, будучи авторитетным брендом в области водных технологий, предлагает решения, встроенные инновациями и передовыми технологиями, чтобы обеспечить вам спокойствие и уверенность в бесперебойной работе системы водоснабжения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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