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Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160

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Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 1
Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 2
Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 1
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 2
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160
3 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
210

Описание товара Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160

Бокорезы KNIPEX KN-7002160 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Головка бокорезов имеет удлиненную форму для более удобной работы в труднодоступных местах, например, в нишах для электророзеток. Прецизионные режущие кромки инструмента, дополнительно закаленные ТВЧ до твердости 62 НRC, обеспечивают чистый рез даже тонкой проволоки всей площадью лезвий



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Отзывы о товаре Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160




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Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Описание
Бокорезы KNIPEX KN-7002160 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Головка бокорезов имеет удлиненную форму для более удобной работы в труднодоступных местах, например, в нишах для электророзеток. Прецизионные режущие кромки инструмента, дополнительно закаленные ТВЧ до твердости 62 НRC, обеспечивают чистый рез даже тонкой проволоки всей площадью лезвий


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы диагональные Knipex KN-7002160 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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