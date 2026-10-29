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Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160

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Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 1
Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 2
Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 1
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 2
  • Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Knipex
Тип товара
Бокорезы
Размеры в упаковке, см
17х5х2
Вес, г.
220

Описание товара Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160

Бокорезы KNIPEX KN-7006160 применяются для резания проволоки разной степени твердости. Данный инструмент изготовлен из ванадиевой электростали, которая закалена в масле, что обеспечивает высокую прочность, надежность и длительный срок службы. Рукоятки бокорезов снабжены специальными двухкомпонентными чехлами для исключения скольжения и защиты рук оператора во время работы. Режущие кромки инструмента дополнительно закалены ТВЧ до твердости 62 НRC и обеспечивают чистый рез даже тонкой проволоки.



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Отзывы о товаре Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160




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Характеристики
Бренд
Knipex
Тип товара
Бокорезы
Описание
Бокорезы KNIPEX KN-7006160 применяются для резания проволоки разной степени твердости. Данный инструмент изготовлен из ванадиевой электростали, которая закалена в масле, что обеспечивает высокую прочность, надежность и длительный срок службы. Рукоятки бокорезов снабжены специальными двухкомпонентными чехлами для исключения скольжения и защиты рук оператора во время работы. Режущие кромки инструмента дополнительно закалены ТВЧ до твердости 62 НRC и обеспечивают чистый рез даже тонкой проволоки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы диагональные Knipex KN-7006160 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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