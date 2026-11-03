Дальномер лазерный RGK D120
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 850 руб.
В наличии
Код товара: 346597
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 850 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х13х6
Вес, г.
350
Описание товара Дальномер лазерный RGK D120
Лазерный дальномер RGK D120 – продвинутый прибор, разработанный для использования профессионалами. Он применяется для быстрого измерения расстояний и выполнения дополнительных расчетов на основе полученных значений. Среди функциональных возможностей устройства: однократное измерение, формулы Пифагора, расчет объема и площади, сложение и вычитание результатов. Дальномер RGK D120 выпускается с четким дисплеем, на котором выводятся найденные значения. В экран встроена подсветка, позволяющая работать с устройством в темных помещениях. Для управления прибором применяется набор клавиш под дисплеем. С помощью простого меню можно без проблем провести его настройку.
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Лазерный дальномер RGK D120 – продвинутый прибор, разработанный для использования профессионалами. Он применяется для быстрого измерения расстояний и выполнения дополнительных расчетов на основе полученных значений. Среди функциональных возможностей устройства: однократное измерение, формулы Пифагора, расчет объема и площади, сложение и вычитание результатов. Дальномер RGK D120 выпускается с четким дисплеем, на котором выводятся найденные значения. В экран встроена подсветка, позволяющая работать с устройством в темных помещениях. Для управления прибором применяется набор клавиш под дисплеем. С помощью простого меню можно без проблем провести его настройку.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Дальномер лазерный RGK D120 - данный товар вы можете купить по цене 13850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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