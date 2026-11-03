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Дальномер лазерный RGK D120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный RGK D120

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Дальномер лазерный RGK D120 - фото 2
Дальномер лазерный RGK D120 - фото 3
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Дальномер лазерный RGK D120 - фото 5
Дальномер лазерный RGK D120 - фото 6
Дальномер лазерный RGK D120 - фото 7
Дальномер лазерный RGK D120 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 1
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 2
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 3
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 4
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 5
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 6
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 7
  • Дальномер лазерный RGK D120 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 850 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дальномер лазерный RGK D120
13 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Дальномер
Размеры в упаковке, см
17х13х6
Вес, г.
350

Описание товара Дальномер лазерный RGK D120

Лазерный дальномер RGK D120 – продвинутый прибор, разработанный для использования профессионалами. Он применяется для быстрого измерения расстояний и выполнения дополнительных расчетов на основе полученных значений. Среди функциональных возможностей устройства: однократное измерение, формулы Пифагора, расчет объема и площади, сложение и вычитание результатов. Дальномер RGK D120 выпускается с четким дисплеем, на котором выводятся найденные значения. В экран встроена подсветка, позволяющая работать с устройством в темных помещениях. Для управления прибором применяется набор клавиш под дисплеем. С помощью простого меню можно без проблем провести его настройку.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный RGK D120




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Дальномер
Описание
Лазерный дальномер RGK D120 – продвинутый прибор, разработанный для использования профессионалами. Он применяется для быстрого измерения расстояний и выполнения дополнительных расчетов на основе полученных значений. Среди функциональных возможностей устройства: однократное измерение, формулы Пифагора, расчет объема и площади, сложение и вычитание результатов. Дальномер RGK D120 выпускается с четким дисплеем, на котором выводятся найденные значения. В экран встроена подсветка, позволяющая работать с устройством в темных помещениях. Для управления прибором применяется набор клавиш под дисплеем. С помощью простого меню можно без проблем провести его настройку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный RGK D120 - данный товар вы можете купить по цене 13850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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