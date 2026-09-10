Дальномер лазерный Condtrol XP3 Green
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346585
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
136х59х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-120
Длина волны, нм
520
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
3х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х8
Вес, г.
405
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol XP3 Green
Отличительной особенностью лазерного дальномера CONDTROL XP3 Green является функция Point-to-Point (P2P), позволяющая измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
да
Встроенная память
есть
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
136х59х28
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-120
Длина волны, нм
520
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Количество и напряжение элементов питания
3х1,5 В
Развернуть
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Отличительной особенностью лазерного дальномера CONDTROL XP3 Green является функция Point-to-Point (P2P), позволяющая измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.)
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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