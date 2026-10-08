Водонагреватель накопительный Thermex Ceramik 80 V
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
В наличии
Код товара: 346369
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 020 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.59х0.35
Вес, кг.
27
Описание товара Водонагреватель накопительный Thermex Ceramik 80 V
Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.
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Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.
Купить Водонагреватель накопительный Thermex Ceramik 80 V - по цене 15020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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