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Характеристики
Тип товара
Влагомер
Измерения
строительные материалы, древесина
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 930 руб.
2 085
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346281
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Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022)
Влагомер древесины и строительных материалов CONDTROL Hydro-Test 3-14-022 предназначен для строителей, деревообработчиков и столяров. С его помощью можно легко определить уровень влажности в древесине, легком бетоне, стяжке, известковом и песчано-цементном растворе.
Оперативность. Прибор практически мгновенно измеряет содержание влаги. В течение 1-2 секунды данные отображаются на экране.
Простота управления. Влагомер оснащен всего тремя кнопками: нижней для включения, средней для фиксации результатов на дисплее, и верхней - для выбора материала.
Экономия. Функция автоматического отключения после двух минут бездействия позволяет экономить заряд элементов питания.
Влагомер древесины и строительных материалов CONDTROL Hydro-Test 3-14-022 предназначен для строителей, деревообработчиков и столяров. С его помощью можно легко определить уровень влажности в древесине, легком бетоне, стяжке, известковом и песчано-цементном растворе.
Оперативность. Прибор практически мгновенно измеряет содержание влаги. В течение 1-2 секунды данные отображаются на экране.
Простота управления. Влагомер оснащен всего тремя кнопками: нижней для включения, средней для фиксации результатов на дисплее, и верхней - для выбора материала.
Экономия. Функция автоматического отключения после двух минут бездействия позволяет экономить заряд элементов питания.
Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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