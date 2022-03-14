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Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022)

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Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 1
Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 2
Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Влагомер
Измерения
строительные материалы, древесина
  • Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 1
  • Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 2
  • Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
1 930 руб.  2 085 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346281
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Влагомер
Измерения
строительные материалы, древесина
Элементы питания
Крона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
60

Описание товара Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022)

Влагомер древесины и строительных материалов CONDTROL Hydro-Test 3-14-022 предназначен для строителей, деревообработчиков и столяров. С его помощью можно легко определить уровень влажности в древесине, легком бетоне, стяжке, известковом и песчано-цементном растворе. Оперативность. Прибор практически мгновенно измеряет содержание влаги. В течение 1-2 секунды данные отображаются на экране. Простота управления. Влагомер оснащен всего тремя кнопками: нижней для включения, средней для фиксации результатов на дисплее, и верхней - для выбора материала. Экономия. Функция автоматического отключения после двух минут бездействия позволяет экономить заряд элементов питания.

Отзывы о товаре Влагомер Condtrol Hydro-Test (3-14-022)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Влагомер
Измерения
строительные материалы, древесина
Элементы питания
Крона
Страна производитель
Китай
Описание
Влагомер древесины и строительных материалов CONDTROL Hydro-Test 3-14-022 предназначен для строителей, деревообработчиков и столяров. С его помощью можно легко определить уровень влажности в древесине, легком бетоне, стяжке, известковом и песчано-цементном растворе. Оперативность. Прибор практически мгновенно измеряет содержание влаги. В течение 1-2 секунды данные отображаются на экране. Простота управления. Влагомер оснащен всего тремя кнопками: нижней для включения, средней для фиксации результатов на дисплее, и верхней - для выбора материала. Экономия. Функция автоматического отключения после двух минут бездействия позволяет экономить заряд элементов питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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