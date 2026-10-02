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Бур садовый ручной NN ink 39491-300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур садовый ручной NN ink 39491-300

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Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 1
Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 2
Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые буры
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 1
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 2
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
2 740 руб.  3 128 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур садовый ручной NN ink 39491-300
2 740 руб. -12%
3 128 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.3х0.3
Вес, кг.
5.19

Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300

Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300 Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги

Отзывы о товаре Бур садовый ручной NN ink 39491-300




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Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-300 Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников. Смотрите также: Вилы , Грабли , Движки для снега , Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые пилы , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Скреперы для уборки снега , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Черенки и удлинители , Шланги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур садовый ручной NN ink 39491-300 - купить по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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