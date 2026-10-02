Бур садовый ручной NN ink 39491-200
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Характеристики
Тип товара
Садовые буры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%2 540 руб. 2 708 руб.
В наличии
Код товара: 346116
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 540 руб. -6%
2 708 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.61х0.2
Вес, кг.
3.86
Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-200
Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников.
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Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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