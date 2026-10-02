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Бур садовый ручной NN ink 39491-200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур садовый ручной NN ink 39491-200

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Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 1
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 2
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 3
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 4
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 5
Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Садовые буры
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 1
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 2
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 3
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 4
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 5
  • Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 540 руб.  2 708 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур садовый ручной NN ink 39491-200
2 540 руб. -6%
2 708 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.61х0.2
Вес, кг.
3.86

Описание товара Бур садовый ручной NN ink 39491-200

Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников.

Отзывы о товаре Бур садовый ручной NN ink 39491-200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NN ink
Тип товара
Садовые буры
Длина, мм
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Садовый бур - обязательный атрибут загородного участка, необходимый на любом этапе его обустройства. Бур поможет при сооружении свайных фундаментов, установке столбов для забора, подготовке аккуратных ям для саженцев, а также поможет пробурить глубокие отверстия в грунте для внесения удобрений и подкормок в корневую зону деревьев и кустарников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур садовый ручной NN ink 39491-200 - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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