Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058
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Характеристики
Описание товара Гидроаккумулятор Джилекс 50 ГПк 50л 8бар 7058
Гидроаккумулятор 50 ГП к Джилекс 7058 используется совместно с погружными насосами. Выступает в роли накопителя воды, а также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой гидроаккумулятор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объема потребляемой воды насосом. Для поверхностных насосов рекомендуется использовать горизонтальные гидроаккумуляторы, для погружных - вертикальные или горизонтальные. Для насосов с мощностью до 500 Вт необходимы гидроаккумуляторы емкостью 24 л, до 1 кВт - 50 л, до 1.5 кВт - 100 л. Корпус выполнен из стали и имеет комбинированный фланец с резьбовым штуцером с наружной резьбой 1", . Фланец изготовлен из пластика и оснащен латунным резьбовым соединением, что позволяет увеличить срок его эксплуатации, не опасаясь срыва резьбы при монтаже.
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