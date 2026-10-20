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Секатор Palisad 60503 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор Palisad 60503

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Секатор Palisad 60503
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Секатор Palisad 60503
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Секаторы
Размеры в упаковке, см
21х12х2
Вес, г.
130

Описание товара Секатор Palisad 60503

Предназначен для обрезки живых веток, побегов и стеблей цветов. Гладкий и ровный срез благодаря перемещению лезвий в параллельных плоскостях. Изогнутые лезвия секатора соединяются друг с другом как лезвия ножниц. Снижение необходимого усилия реза в результате уменьшения силы трения. Щадящий режим обрезки, сводящий повреждения растений к минимуму.

Отзывы о товаре Секатор Palisad 60503




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Секаторы
Описание
Предназначен для обрезки живых веток, побегов и стеблей цветов. Гладкий и ровный срез благодаря перемещению лезвий в параллельных плоскостях. Изогнутые лезвия секатора соединяются друг с другом как лезвия ножниц. Снижение необходимого усилия реза в результате уменьшения силы трения. Щадящий режим обрезки, сводящий повреждения растений к минимуму.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Palisad 60503 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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