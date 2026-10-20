Секатор Palisad 60503
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 342802
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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430 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х12х2
Вес, г.
130
Описание товара Секатор Palisad 60503
Предназначен для обрезки живых веток, побегов и стеблей цветов. Гладкий и ровный срез благодаря перемещению лезвий в параллельных плоскостях. Изогнутые лезвия секатора соединяются друг с другом как лезвия ножниц. Снижение необходимого усилия реза в результате уменьшения силы трения. Щадящий режим обрезки, сводящий повреждения растений к минимуму.
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Предназначен для обрезки живых веток, побегов и стеблей цветов. Гладкий и ровный срез благодаря перемещению лезвий в параллельных плоскостях. Изогнутые лезвия секатора соединяются друг с другом как лезвия ножниц. Снижение необходимого усилия реза в результате уменьшения силы трения. Щадящий режим обрезки, сводящий повреждения растений к минимуму.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, для цветов, немецкие
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор Palisad 60503 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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