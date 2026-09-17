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Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки

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Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745340
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки

Секатор прямого реза Palisad 60557 длиной 200 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Пригодится для сада и огорода, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Параллельно движущиеся лезвия обеспечивают гладкий и ровный срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий регулируется, что позволяет контролировать качество работы секатора.

Преимущества

  • Надежность — инструмент с лезвиями из прочной среднеуглеродистой стали и литыми рукоятками из алюминиевого сплава подходит для активного использования
  • Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Коррозионная стойкость — режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, а опорное хромировано.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор предотвращает случайное раскрытие лезвий.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad 60557 длиной 200 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Пригодится для сада и огорода, а также для оформления крон бонсай и создания топиарных скульптур. Параллельно движущиеся лезвия обеспечивают гладкий и ровный срез, минимально повреждая растение. Плотность смыкания лезвий регулируется, что позволяет контролировать качество работы секатора.

Преимущества

  • Надежность — инструмент с лезвиями из прочной среднеуглеродистой стали и литыми рукоятками из алюминиевого сплава подходит для активного использования
  • Высокий ресурс — режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Коррозионная стойкость — режущее лезвие имеет тефлоновое покрытие, а опорное хромировано.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор предотвращает случайное раскрытие лезвий.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60557, 200 мм, металлические обрезиненные рукоятки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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