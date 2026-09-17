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Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки

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Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 13
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 13
  • Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
резина, ПВХ, прорезиненная, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х2
Вес, г.
290

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки

Секатор прямого реза Palisad 60561 общей длиной 200 мм, с обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия производят гладкий и ровный срез, сводя к минимуму потерю сока растением. Регулировочный винт позволяет отрегулировать плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на даче и в саду.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, прошедшей индукционную закалку.
  • Высокий ресурс — рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет режущую способность.
  • Защита от разрушения — на лезвия нанесено антикоррозионное масляное покрытие.
  • Надежная конструкция — рукоятки из кованой стали выдерживают высокие нагрузки.
  • Комфорт во время длительной работы — благодаря ПВХ-покрытию рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор не дает лезвиям самопроизвольно разойтись.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
резина, ПВХ, прорезиненная, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad 60561 общей длиной 200 мм, с обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром до 25 мм. Движущиеся в параллельных плоскостях лезвия производят гладкий и ровный срез, сводя к минимуму потерю сока растением. Регулировочный винт позволяет отрегулировать плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на даче и в саду.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, прошедшей индукционную закалку.
  • Высокий ресурс — рабочая кромка с прецизионной заточкой долго сохраняет режущую способность.
  • Защита от разрушения — на лезвия нанесено антикоррозионное масляное покрытие.
  • Надежная конструкция — рукоятки из кованой стали выдерживают высокие нагрузки.
  • Комфорт во время длительной работы — благодаря ПВХ-покрытию рукоятки не выскальзывают из ладони.
  • Безопасное хранение и транспортировка — надежный фиксатор не дает лезвиям самопроизвольно разойтись.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60561, 200 мм, обрезиненные рукоятки - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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