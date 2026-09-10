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Нож КВТ НМ-02 57597 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож КВТ НМ-02 57597

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Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 1
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 2
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 3
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 4
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 5
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 6
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 7
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 8
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 9
Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные ножи
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 1
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 2
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 3
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 4
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 5
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 6
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 7
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 8
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 9
  • Нож КВТ НМ-02 57597 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341784
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Строительные ножи
Вес, г.
160

Описание товара Нож КВТ НМ-02 57597

Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Нож КВТ НМ-02 57597




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Строительные ножи
Описание
Монтерский нож КВТ НМ-02 57597 - это простой и удобный в эксплуатации ручной инструмент, который пригодится для разделки кабеля и снятия оболочки. Лезвие имеет закругленную форму с заостренном наконечником. Рукоятка удобно располагается в ладони в процессе работы. Нож прослужит долгий срок даже при частом и интенсивном применении, так как полностью выполнен из надежных материалов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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