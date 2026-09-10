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Характеристики
Тип товара
Игрушка для плавания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
920 руб.
960
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341096
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Описание товара Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77
Надувная игрушка Водный мотоцикл непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! Отличная водная игрушка для детей от 3 лет: удобная широкая поверхность для сидения, ручки, за которые можно держаться. Изделие рассчитано на долгий срок службы, поэтому изготовлено из самых качественных и прочных материалов. Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье ребятишкам. Размер: 117*77 см. Материал: винил. Возраст: от 3 лет.
Отзывы о товаре Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77
Надувная игрушка Водный мотоцикл непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! Отличная водная игрушка для детей от 3 лет: удобная широкая поверхность для сидения, ручки, за которые можно держаться. Изделие рассчитано на долгий срок службы, поэтому изготовлено из самых качественных и прочных материалов. Привлекательный внешний вид и широкая удобная поверхность надувной игрушки, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления и удобные пластиковые ручки. Детская надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье ребятишкам. Размер: 117*77 см. Материал: винил. Возраст: от 3 лет.
Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Игрушка надувная для плавания INTEX Водный мотоцикл, 57520, 117х77