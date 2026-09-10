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Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46

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Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 - фото 1
Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жилет
  • Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 - фото 1
  • Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
430 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341093
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Жилет
Материал
винил
Размер
49х46 см
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х4
Вес, г.
467

Описание товара Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46

Абсолютно безопасен за счет наличия трех надувных камер, включая надувной воротник. Две регулируемые застежки для надежности. Поможет вашему ребенку научится плавать. Насос для надувания в комплект не входит.

Отзывы о товаре Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Жилет
Материал
винил
Размер
49х46 см
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Абсолютно безопасен за счет наличия трех надувных камер, включая надувной воротник. Две регулируемые застежки для надежности. Поможет вашему ребенку научится плавать. Насос для надувания в комплект не входит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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