Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жилет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%430 руб. 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жилет
Материал
винил
Размер
49х46 см
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х4
Вес, г.
467
Описание товара Жилет плавательный DELUXE, 58671, 49х46
Абсолютно безопасен за счет наличия трех надувных камер, включая надувной воротник. Две регулируемые застежки для надежности. Поможет вашему ребенку научится плавать. Насос для надувания в комплект не входит.
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Бренд
Тип товара
Жилет
Материал
винил
Размер
49х46 см
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Абсолютно безопасен за счет наличия трех надувных камер, включая надувной воротник. Две регулируемые застежки для надежности. Поможет вашему ребенку научится плавать. Насос для надувания в комплект не входит.
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