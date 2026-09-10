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Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91

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Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото 1
Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
  • Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото 1
  • Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 060 руб.  4 256 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341033
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
91
Материал
ПВХ
Объем, л
200
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
196
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91

Забавная модель для ребенка от 2 лет - детский надувной бассейн Кит с распылителем. Объем - небольшой, а бортики - низкие, поэтому малыш будет всегда под присмотром. Вода быстро прогреется от лучей солнца. Хвост кита – фонтанчик, который для создания комфорта и прохлады в жару достаточно присоединить к садовому шлангу.

Отзывы о товаре Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
91
Материал
ПВХ
Объем, л
200
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
196
Страна производитель
Китай
Описание
Забавная модель для ребенка от 2 лет - детский надувной бассейн Кит с распылителем. Объем - небольшой, а бортики - низкие, поэтому малыш будет всегда под присмотром. Вода быстро прогреется от лучей солнца. Хвост кита – фонтанчик, который для создания комфорта и прохлады в жару достаточно присоединить к садовому шлангу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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