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Характеристики
Тип товара
Плот надувной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 500 руб.
1 550
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341024
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Описание товара Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97
Надувная игрушка Фламинго непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! А ещё она потрясающе смотрится на фотографиях - красочные и стильные селфи обеспечены! Большие надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта модель стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Привлекательный дизайн и широкая удобная поверхность надувного Фламинго, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Большая надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье как детям, так и взрослым. Размер: 142*137 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.
Отзывы о товаре Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97
Надувная игрушка Фламинго непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! А ещё она потрясающе смотрится на фотографиях - красочные и стильные селфи обеспечены! Большие надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта модель стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Привлекательный дизайн и широкая удобная поверхность надувного Фламинго, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Большая надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье как детям, так и взрослым. Размер: 142*137 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.
Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97