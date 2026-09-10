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Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97

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Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 1
Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 2
Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 3
Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плот надувной
  • Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 1
  • Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 2
  • Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 3
  • Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 500 руб.  1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341024
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Плот надувной
Материал
ПВХ
Размер
142х137х97 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х10
Вес, кг.
1.68

Описание товара Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97

Надувная игрушка Фламинго непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! А ещё она потрясающе смотрится на фотографиях - красочные и стильные селфи обеспечены! Большие надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта модель стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Привлекательный дизайн и широкая удобная поверхность надувного Фламинго, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Большая надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье как детям, так и взрослым. Размер: 142*137 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.

Отзывы о товаре Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Плот надувной
Материал
ПВХ
Размер
142х137х97 см
Страна производитель
Китай
Описание
Надувная игрушка Фламинго непременно понравится вашим детям и станет отличным аксессуаром как для пляжного отдыха, так и для весёлых игр в бассейне! А ещё она потрясающе смотрится на фотографиях - красочные и стильные селфи обеспечены! Большие надувные игрушки для плавания от Intex – это непревзойденное качество, долговечность и высокая прочность. И эта модель стала очередным тому подтверждением: великолепный дизайн, лучшие материалы, безупречное изготовление. Привлекательный дизайн и широкая удобная поверхность надувного Фламинго, позволяющая как просто поплавать, так и поиграть, взобравшись верхом, – все это очень нравится детям. А родителям придется по душе отменное качество материалов, мастерство изготовления игрушки и удобные пластиковые ручки. Большая надувная игрушка для бассейна или пляжа обеспечит настоящее веселье как детям, так и взрослым. Размер: 142*137 см. Материал: ПВХ. 2 воздушные камеры. Возраст: от 3 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Надувной плот INTEX Фламинго, с ручками, 57558, 142х137х97 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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