Бассейн детский каркасный INTEX, синий, 57173, 122х122х30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341011
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
63х17х17
Вес, кг.
4
Описание товара Бассейн детский каркасный INTEX, синий, 57173, 122х122х30
Детский каркасный бассейн квадратной формы голубого цвета. Металлический каркас обеспечивает прочность конструкции. Чаша бассейна сделана из высококачественного плотного двухслойного винила толщиной 0,50 мм (стенки) и 0,25 мм (дно). Для комфортного и безопасного купания есть мягкие накладки на горизонтальных перекладинах.
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Детский каркасный бассейн квадратной формы голубого цвета. Металлический каркас обеспечивает прочность конструкции. Чаша бассейна сделана из высококачественного плотного двухслойного винила толщиной 0,50 мм (стенки) и 0,25 мм (дно). Для комфортного и безопасного купания есть мягкие накладки на горизонтальных перекладинах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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