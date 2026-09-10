Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера надувная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%560 руб. 1 485 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 340971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
114 см
Материал
винил
Размер
114 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
650
Описание товара Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114
Большой надувной круг для купания, выполненный в форме пончика с глазурью - оригинальная идея, которая порадует всех любителей пляжного отдыха и, конечно, же ценителей сладкого! На таком плавательном круге можно не только качаться на волнах и нежиться под солнцем, но и устраивать отличные фотосессии. Благодаря реалистичному принту пончик смотрится очень вкусно!
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Бренд
Тип товара
Камера надувная
Диаметр
114 см
Материал
винил
Размер
114 см
Цвет
мультицвет
Страна производитель
Китай
Большой надувной круг для купания, выполненный в форме пончика с глазурью - оригинальная идея, которая порадует всех любителей пляжного отдыха и, конечно, же ценителей сладкого! На таком плавательном круге можно не только качаться на волнах и нежиться под солнцем, но и устраивать отличные фотосессии. Благодаря реалистичному принту пончик смотрится очень вкусно!
Камера надувная INTEX Пончик глазированный, 56263, 114 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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