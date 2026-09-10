Бассейн надувной INTEX Swim Center Райская Лагуна, 56490, 262х160х46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%2 030 руб. 2 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 340934
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х10
Вес, кг.
4
Описание товара Бассейн надувной INTEX Swim Center Райская Лагуна, 56490, 262х160х46
Просторный бассейн INTEX 56490 для семейного отдыха состоит из двух независимых воздушных камер, каждая из которых имеет двойной клапан для надувания и выпускания воздуха. Стенки бассейна, выполненные из высокопрочного винила, толщиной 0.36 мм, могут использоваться для сидения.
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Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
46
Материал
винил
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
160
Страна производитель
Китай
Просторный бассейн INTEX 56490 для семейного отдыха состоит из двух независимых воздушных камер, каждая из которых имеет двойной клапан для надувания и выпускания воздуха. Стенки бассейна, выполненные из высокопрочного винила, толщиной 0.36 мм, могут использоваться для сидения.
Бассейн надувной INTEX Swim Center Райская Лагуна, 56490, 262х160х46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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