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Настольная игра Дуэль двух миров купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Дуэль двух миров

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, ролевая
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
картон
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 1
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 2
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 3
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 4
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 5
  • Настольная игра Дуэль двух миров - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338479
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
фэнтези
Жанр игры
стратегическая, ролевая
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые карты, упаковка
Материал
картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
330

Описание товара Настольная игра Дуэль двух миров

Когда вы достигли невероятного магического мастерства и обрели неземную силу, то не грех пуститься во все тяжкие, завоевывая параллельные миры, ведь в своем стало совсем тесно, а достойные соперники давно побеждены. Выход из такой непростой ситуации — отправиться в другое измерение. Но вот в чем беда — противник не уступает вам ни в знаниях, ни армией могущественных существ. Дуэль Двух Миров — увлекательная смесь быстрых партий, отсылок к коллекционным карточным играм и непривычной для настолки механики. Превратитесь во всесильного мага: облачитесь в длинную мантию, вспомните парочку заклинаний и призовите на помощь бойцов ближнего боя или, например, отважных лучников, которые будут атаковать противника издалека. Столкнувшись с противником на границе двух миров, один на один, вы должны использовать единственный шанс, чтобы доказать, что вы — могущественный маг.

Отзывы о товаре Настольная игра Дуэль двух миров

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра для двоих. Главное не воспринимать все в серьез, а то можно поругаться, например с мужем
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дуэльная игра, только случаются казусы когда под конец игры у обоих игроков выходят гоблины, а обычных войнов и заклинаний не остаётся и получается \"РЫБА\".
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Карина К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка игры на высшем уровне, ничего не порвалось и не помялось, сами карточки приятные на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра на двоих для тех, кто только открыл такой вид карточных развлечений.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока не играли, но первое впечатление потрясающее, дуэльные бои лучшие)). Дополняю после пару игр, в общем очень атмосферно и азартно вышло)), спасибо, дуэльные игры лучшие)). и качественно
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная, интересная игра для двоих. Картинки красочные, сами карточки из плотного картона. Главное в игре разобраться. Мы искали видео-разбор, что значительно упростило задачу . И всё пошло по маслу. Если любите мозговать, то игра для вас)) Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Слодно было разобраться, но интересно,э. Сама игра качественная
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Валерия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра!!! Пользуемся уже больше месяца И ни разу не надоела!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших дуэльных тактических игр, есть и рандом. Куда же без него. Много персонажей, магия. Наиграно много партий, что аж карточки зашеркались. Решили обновиться. Занимает мало места на столе, легкие правила, присутствует баланс в игре. В общем, игра крутая, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество печати, красивые иллюстрации, компактный размер... довольно увлекательный процесс игры, правила не сложные, ребенку понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
Игра сама оставила только положительные впечатления, но то в каком виде пришел заказ, немного подпортил их. В целом рекомендую игру к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Игра хорошая, но не сбалансированное в плане того, что тот, кто ходит первым в 90% случаев побеждает, тк его чубрики двигаются по доске раньше. Если бы было указано, кто ходит первым и как это решить, то игра была бы вообще шикарной, однако этот момент не продуман. Так же, в коробку мне положили проекторы для карт, за что спасибо, но с ними коробка плохо закрывается
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
удобная упаковка, хранить удобно. интересные персонажи, сюжет и тп
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная играют иногда по несколько часов. Правила когда привыкнешь не сложные. Развивает логику и стратегическое мышление.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Родион Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень люблю эту студию и все игры покупаю, шикарно



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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
фэнтези
Жанр игры
стратегическая, ролевая
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые карты, упаковка
Материал
картон
Страна производитель
Китай
Описание
Когда вы достигли невероятного магического мастерства и обрели неземную силу, то не грех пуститься во все тяжкие, завоевывая параллельные миры, ведь в своем стало совсем тесно, а достойные соперники давно побеждены. Выход из такой непростой ситуации — отправиться в другое измерение. Но вот в чем беда — противник не уступает вам ни в знаниях, ни армией могущественных существ. Дуэль Двух Миров — увлекательная смесь быстрых партий, отсылок к коллекционным карточным играм и непривычной для настолки механики. Превратитесь во всесильного мага: облачитесь в длинную мантию, вспомните парочку заклинаний и призовите на помощь бойцов ближнего боя или, например, отважных лучников, которые будут атаковать противника издалека. Столкнувшись с противником на границе двух миров, один на один, вы должны использовать единственный шанс, чтобы доказать, что вы — могущественный маг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра для двоих. Главное не воспринимать все в серьез, а то можно поругаться, например с мужем
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая дуэльная игра, только случаются казусы когда под конец игры у обоих игроков выходят гоблины, а обычных войнов и заклинаний не остаётся и получается \"РЫБА\".
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Карина К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка игры на высшем уровне, ничего не порвалось и не помялось, сами карточки приятные на ощупь
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра на двоих для тех, кто только открыл такой вид карточных развлечений.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пока не играли, но первое впечатление потрясающее, дуэльные бои лучшие)). Дополняю после пару игр, в общем очень атмосферно и азартно вышло)), спасибо, дуэльные игры лучшие)). и качественно
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная, интересная игра для двоих. Картинки красочные, сами карточки из плотного картона. Главное в игре разобраться. Мы искали видео-разбор, что значительно упростило задачу . И всё пошло по маслу. Если любите мозговать, то игра для вас)) Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Слодно было разобраться, но интересно,э. Сама игра качественная
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Валерия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра!!! Пользуемся уже больше месяца И ни разу не надоела!
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших дуэльных тактических игр, есть и рандом. Куда же без него. Много персонажей, магия. Наиграно много партий, что аж карточки зашеркались. Решили обновиться. Занимает мало места на столе, легкие правила, присутствует баланс в игре. В общем, игра крутая, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество печати, красивые иллюстрации, компактный размер... довольно увлекательный процесс игры, правила не сложные, ребенку понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Ильшат

Достоинства:


Комментарий:
Игра сама оставила только положительные впечатления, но то в каком виде пришел заказ, немного подпортил их. В целом рекомендую игру к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Игра хорошая, но не сбалансированное в плане того, что тот, кто ходит первым в 90% случаев побеждает, тк его чубрики двигаются по доске раньше. Если бы было указано, кто ходит первым и как это решить, то игра была бы вообще шикарной, однако этот момент не продуман. Так же, в коробку мне положили проекторы для карт, за что спасибо, но с ними коробка плохо закрывается
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2024
Кристина

Достоинства:


Комментарий:
удобная упаковка, хранить удобно. интересные персонажи, сюжет и тп
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2024
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная играют иногда по несколько часов. Правила когда привыкнешь не сложные. Развивает логику и стратегическое мышление.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Родион Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень люблю эту студию и все игры покупаю, шикарно


Настольная игра Дуэль двух миров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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