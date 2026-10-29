Top.Mail.Ru
Триммер Микма ИП 2100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер Микма ИП 2100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер Микма ИП 2100 - фото 1
Триммер Микма ИП 2100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммеры для стрижки
  • Триммер Микма ИП 2100 - фото 1
  • Триммер Микма ИП 2100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 337941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Триммер Микма ИП 2100
450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микма
Тип товара
Триммеры для стрижки
Размеры в упаковке, см
18х8х1
Вес, г.
500

Описание товара Триммер Микма ИП 2100

Триммер Микма ИП 2100 предназначен для подравнивания, удаления волос и придания им формы на любом участке кожи. С этим мини-прибором вы легко и безболезненно уберёте лишнюю растительность без порезов и раздражения.

Отзывы о товаре Триммер Микма ИП 2100




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Микма
Тип товара
Триммеры для стрижки
Описание
Триммер Микма ИП 2100 предназначен для подравнивания, удаления волос и придания им формы на любом участке кожи. С этим мини-прибором вы легко и безболезненно уберёте лишнюю растительность без порезов и раздражения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер Микма ИП 2100 - этот товар вы можете купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...