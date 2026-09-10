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Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow)

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Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 334315
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Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
600

Описание товара Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow)

Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд

Отзывы о товаре Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Oki C712 11.5K (yellow) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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