Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG
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Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332556
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG
Коллиматорный прицел открытого типа, объектив диаметром 22 мм с многослойным просветляющим покрытием, светопропускание >70%, корпус из анодированного алюминия, 4 вида прицельной марки, регулируемая яркость красной/зеленой марки, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
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Коллиматорный прицел открытого типа, объектив диаметром 22 мм с многослойным просветляющим покрытием, светопропускание >70%, корпус из анодированного алюминия, 4 вида прицельной марки, регулируемая яркость красной/зеленой марки, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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