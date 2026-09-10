Top.Mail.Ru
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 7
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 8
Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 8
  • Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332556
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG

Коллиматорный прицел открытого типа, объектив диаметром 22 мм с многослойным просветляющим покрытием, светопропускание >70%, корпус из анодированного алюминия, 4 вида прицельной марки, регулируемая яркость красной/зеленой марки, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Описание
Коллиматорный прицел открытого типа, объектив диаметром 22 мм с многослойным просветляющим покрытием, светопропускание >70%, корпус из анодированного алюминия, 4 вида прицельной марки, регулируемая яркость красной/зеленой марки, для пневматического оружия с дульной энергией до 25 Дж, арбалетов, оружия для страйкбола/пейнтбола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел коллиматорный Veber Пневматика 1x22 3RG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...