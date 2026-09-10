Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 165 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD, ключ для монтажа, батарейка CR2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
светопропускание более 90%
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD
Veber Wolf Reflex 125 RD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной точкой и увеличением 1. Базовое крепление — на планку Weaver. Большая апертура и коническая форма корпуса максимизируют область наблюдения и позволяют лучше анализировать ситуацию и быстрее захватить цель особенно из нестандартных положений стрельбы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 165 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD, ключ для монтажа, батарейка CR2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
светопропускание более 90%
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Veber Wolf Reflex 125 RD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной точкой и увеличением 1. Базовое крепление — на планку Weaver. Большая апертура и коническая форма корпуса максимизируют область наблюдения и позволяют лучше анализировать ситуацию и быстрее захватить цель особенно из нестандартных положений стрельбы
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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