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Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG

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Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 1
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 2
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 3
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332543
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
Размер окуляра, мм
30
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP66
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
315
Масса (без батареи), кг
0.575
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
700

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG

Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG

Видеообзор Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
 

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
Размер окуляра, мм
30
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP66
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
315
Масса (без батареи), кг
0.575
Описание

Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG

Видеообзор Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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