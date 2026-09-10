Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
Размер окуляра, мм
30
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP66
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
315
Масса (без батареи), кг
0.575
Размеры в упаковке, см
18х9х7
Вес, г.
700
Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
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Бренд
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
9
Диаметр объектива, мм
44
Удаление выходного зрачка, мм
85 - 71 мм
Размер окуляра, мм
30
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP66
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
315
Масса (без батареи), кг
0.575
Видеообзор на Прицел оптический Veber Black Russian 3-9x44 TSS RG
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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