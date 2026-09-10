Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
21
Удаление выходного зрачка, мм
60 - 80 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332531
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Прицел оптический Veber Пневматика 4x21 AO
Четкое, контрастное изображение, светопропускание >85%, безбликовость гарантированы полным многослойным просветлением (FMC) всех оптических элементов прицела. Высокую точность попадания обеспечивает система отстройки параллакса AO. Для устранения параллакса (визуального смещения цели и прицельной сетки относительно друг друга) служит механизм фокусировки объектива. Дальномерная прицельная сетка типа SKS вытравлена на стекле. Рассчитана на ростовую фигуру (1,7 на 100 м), что помогает определять расстояние до объекта. Барабаны ввода поправок градуированы в МОА. Цена деления – ? МОА (примерно 15 мм на 100 м). Барабан ввода горизонтальных поправок защищен завинчивающейся крышкой от попадания влаги и случайного сбоя настроек. Индивидуально подстроить прицел под особенности зрения можно вращая окуляр. Зафиксировать настройку помогает кольцо, примыкающее к окуляру. Стойкость прицела к механическому воздействию и проникновению пыли и воды гарантирует цельный азотозаполненный корпус из анодированного авиационного алюминия марки 6061-Т6. Откидные крышки на пружинах защищают линзы, открываются движением пальца.
Четкое, контрастное изображение, светопропускание >85%, безбликовость гарантированы полным многослойным просветлением (FMC) всех оптических элементов прицела. Высокую точность попадания обеспечивает система отстройки параллакса AO. Для устранения параллакса (визуального смещения цели и прицельной сетки относительно друг друга) служит механизм фокусировки объектива. Дальномерная прицельная сетка типа SKS вытравлена на стекле. Рассчитана на ростовую фигуру (1,7 на 100 м), что помогает определять расстояние до объекта. Барабаны ввода поправок градуированы в МОА. Цена деления – ? МОА (примерно 15 мм на 100 м). Барабан ввода горизонтальных поправок защищен завинчивающейся крышкой от попадания влаги и случайного сбоя настроек. Индивидуально подстроить прицел под особенности зрения можно вращая окуляр. Зафиксировать настройку помогает кольцо, примыкающее к окуляру. Стойкость прицела к механическому воздействию и проникновению пыли и воды гарантирует цельный азотозаполненный корпус из анодированного авиационного алюминия марки 6061-Т6. Откидные крышки на пружинах защищают линзы, открываются движением пальца.
Прицел оптический Veber Пневматика 4x21 AO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Пневматика 4x21 AO