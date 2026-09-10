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Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
91 - 110 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332526
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
91 - 110 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.548
Размеры в упаковке, см
33х10х8
Вес, г.
800

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник

Универсальный объектив для загонной охоты с кратностью от 1 до 8х станет идеальным спутником любого охотника. Поле зрение при 1-кратном увеличении даст широкий обзор, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку, а при 8-кратном вы точно попадёте по месту! Отличная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Большой выходной зрачок окуляра обеспечивает широкое поле зрения, благодаря чему не происходит затемнения поля зрения при перемещении глаза охотника относительно оптической оси прицела. Прицел подходит для установки на огнестрельное нарезное оружие с дульной энергией до 7000 Дж, огнестрельное гладкоствольное оружие с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 12) и пневматическое оружие с дульной энергией до 25 Дж. Прицел может эксплуатироваться в диапазоне температур от -25 до 40 градусов и кратковременно погружаться в воду на глубину до 1 метра без опасности повреждения герметичности корпуса. Степень защиты корпуса от проникновения влаги - IP67. Важной особенностью данной модели является наличие мощной спиральной пружины в конструкции, которая стабилизирует оптический блок с прицельной сеткой при выстрелах энергией до 7000 Дж. Применение оптических элементов с повышенным светопропусканием >92% позволяет комфортно охотиться при недостаточном освещении. Купить прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD «Загонник» можно для охоты в сумерках. Подсветка прицельной марки зелёного цвета делает комфортной охоту в таких сложных условиях, а для прочих ситуаций подойдет подсветка синего цвета. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием. Прицелы серии Wolf имеют герметичное исполнение и заполнены азотом, который предотвращает от проникновения внутрь прицела влаги и образования конденсата при резком изменении температуры окружающей среды.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
8
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
91 - 110 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.548
Описание
Универсальный объектив для загонной охоты с кратностью от 1 до 8х станет идеальным спутником любого охотника. Поле зрение при 1-кратном увеличении даст широкий обзор, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку, а при 8-кратном вы точно попадёте по месту! Отличная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Большой выходной зрачок окуляра обеспечивает широкое поле зрения, благодаря чему не происходит затемнения поля зрения при перемещении глаза охотника относительно оптической оси прицела. Прицел подходит для установки на огнестрельное нарезное оружие с дульной энергией до 7000 Дж, огнестрельное гладкоствольное оружие с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 12) и пневматическое оружие с дульной энергией до 25 Дж. Прицел может эксплуатироваться в диапазоне температур от -25 до 40 градусов и кратковременно погружаться в воду на глубину до 1 метра без опасности повреждения герметичности корпуса. Степень защиты корпуса от проникновения влаги - IP67. Важной особенностью данной модели является наличие мощной спиральной пружины в конструкции, которая стабилизирует оптический блок с прицельной сеткой при выстрелах энергией до 7000 Дж. Применение оптических элементов с повышенным светопропусканием >92% позволяет комфортно охотиться при недостаточном освещении. Купить прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD «Загонник» можно для охоты в сумерках. Подсветка прицельной марки зелёного цвета делает комфортной охоту в таких сложных условиях, а для прочих ситуаций подойдет подсветка синего цвета. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием. Прицелы серии Wolf имеют герметичное исполнение и заполнены азотом, который предотвращает от проникновения внутрь прицела влаги и образования конденсата при резком изменении температуры окружающей среды.
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