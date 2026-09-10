Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник
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Характеристики
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD Загонник
Универсальный объектив для загонной охоты с кратностью от 1 до 8х станет идеальным спутником любого охотника. Поле зрение при 1-кратном увеличении даст широкий обзор, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку, а при 8-кратном вы точно попадёте по месту! Отличная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Большой выходной зрачок окуляра обеспечивает широкое поле зрения, благодаря чему не происходит затемнения поля зрения при перемещении глаза охотника относительно оптической оси прицела. Прицел подходит для установки на огнестрельное нарезное оружие с дульной энергией до 7000 Дж, огнестрельное гладкоствольное оружие с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 12) и пневматическое оружие с дульной энергией до 25 Дж. Прицел может эксплуатироваться в диапазоне температур от -25 до 40 градусов и кратковременно погружаться в воду на глубину до 1 метра без опасности повреждения герметичности корпуса. Степень защиты корпуса от проникновения влаги - IP67. Важной особенностью данной модели является наличие мощной спиральной пружины в конструкции, которая стабилизирует оптический блок с прицельной сеткой при выстрелах энергией до 7000 Дж. Применение оптических элементов с повышенным светопропусканием >92% позволяет комфортно охотиться при недостаточном освещении. Купить прицел оптический Veber Wolf 1-8x24 GB FD «Загонник» можно для охоты в сумерках. Подсветка прицельной марки зелёного цвета делает комфортной охоту в таких сложных условиях, а для прочих ситуаций подойдет подсветка синего цвета. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием. Прицелы серии Wolf имеют герметичное исполнение и заполнены азотом, который предотвращает от проникновения внутрь прицела влаги и образования конденсата при резком изменении температуры окружающей среды.
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