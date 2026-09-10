Моноблок для прицела Veber 3021 H на Weaver
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Характеристики
Тип товара
Моноблок
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332441
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноблок
Высота установки прицела, мм
36
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х5
Вес, г.
200
Описание товара Моноблок для прицела Veber 3021 H на Weaver
Предназначен для установки оптического прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней направляющей Weaver. В комплекте идут прокладочные полукольца (переходники) для установки прицела с посадочным диаметром 25.4 мм. Моноблок изготовлен из прочного авиационного алюминиевого сплава 6061-Т6, винты и направляющие – из стали. Корпус моноблока имеет «разгрузочные» проточки и отверстия, которые значительно облегчают вес изделия, но без ущерба для его жёсткости. На корпусе также предусмотрен пузырьковый уровень, который хорошо виден даже при установленном прицеле. В комплекте идёт шестигранный ключ.
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Бренд
Тип товара
Моноблок
Высота установки прицела, мм
36
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Предназначен для установки оптического прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней направляющей Weaver. В комплекте идут прокладочные полукольца (переходники) для установки прицела с посадочным диаметром 25.4 мм. Моноблок изготовлен из прочного авиационного алюминиевого сплава 6061-Т6, винты и направляющие – из стали. Корпус моноблока имеет «разгрузочные» проточки и отверстия, которые значительно облегчают вес изделия, но без ущерба для его жёсткости. На корпусе также предусмотрен пузырьковый уровень, который хорошо виден даже при установленном прицеле. В комплекте идёт шестигранный ключ.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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