Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 300 руб. 3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
19.6
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
200
Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные
Быстросъемные низкие кольца Veber E 3021 L Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Бренд
Тип товара
Крепление
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
19.6
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Быстросъемные низкие кольца Veber E 3021 L Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Комментарий:
мужу очень понравилось говорит подошло то сто надо
Достоинства:
Комментарий:
кольца отличные! Резьбы не закусывает. Стоят плотненько, без лифтов. взял под оптику. Жаль с высотой немножко прогадал, чутка изоленты снизу подложить пришлось, пока так.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие кольца, беру не в первый раз. при большом желании можно притереть, для охотничьих целей точности изготовления достаточно. Из минусов - тяжеловаты, но для меня это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колечки, крепкие, практически ни чем не отличаются от колец Аркон, которые дороже в 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
кольца тежеловаты, на планку вивер у меня не пошли придётся подгонять.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные кольца, заказали не только себе но и двум друзьям на ружья. Нареканий нет, хороший металл, достойное исполнение
Достоинства:
Комментарий:
Кольца хорошего качества, при установке притирка не потребовала ь. Пристрелял оптику, стп держат хорошо при снятии и установке.
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно сделанно. Очень хорошо встали на вивера и к привелу люп.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные кольца!Не хуже именитых брендов.Пользуюсь уже такими третий год,калибр 30-06 держит,прицел не сбивается.Рекомендую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь именно такими, нареканий никогда не возникало.
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные
Достоинства:
Комментарий:
мужу очень понравилось говорит подошло то сто надо
Достоинства:
Комментарий:
кольца отличные! Резьбы не закусывает. Стоят плотненько, без лифтов. взял под оптику. Жаль с высотой немножко прогадал, чутка изоленты снизу подложить пришлось, пока так.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие кольца, беру не в первый раз. при большом желании можно притереть, для охотничьих целей точности изготовления достаточно. Из минусов - тяжеловаты, но для меня это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие колечки, крепкие, практически ни чем не отличаются от колец Аркон, которые дороже в 2 раза.
Достоинства:
Комментарий:
кольца тежеловаты, на планку вивер у меня не пошли придётся подгонять.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные кольца, заказали не только себе но и двум друзьям на ружья. Нареканий нет, хороший металл, достойное исполнение
Достоинства:
Комментарий:
Кольца хорошего качества, при установке притирка не потребовала ь. Пристрелял оптику, стп держат хорошо при снятии и установке.
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно сделанно. Очень хорошо встали на вивера и к привелу люп.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные кольца!Не хуже именитых брендов.Пользуюсь уже такими третий год,калибр 30-06 держит,прицел не сбивается.Рекомендую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь именно такими, нареканий никогда не возникало.