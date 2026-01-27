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Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные

11 Отзывы
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Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 1
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 2
Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 1
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 2
  • Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 300 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332428
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
19.6
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные

Быстросъемные низкие кольца Veber E 3021 L Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Евгения Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
мужу очень понравилось говорит подошло то сто надо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
кольца отличные! Резьбы не закусывает. Стоят плотненько, без лифтов. взял под оптику. Жаль с высотой немножко прогадал, чутка изоленты снизу подложить пришлось, пока так.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие кольца, беру не в первый раз. при большом желании можно притереть, для охотничьих целей точности изготовления достаточно. Из минусов - тяжеловаты, но для меня это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колечки, крепкие, практически ни чем не отличаются от колец Аркон, которые дороже в 2 раза.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
кольца тежеловаты, на планку вивер у меня не пошли придётся подгонять.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные кольца, заказали не только себе но и двум друзьям на ружья. Нареканий нет, хороший металл, достойное исполнение
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца хорошего качества, при установке притирка не потребовала ь. Пристрелял оптику, стп держат хорошо при снятии и установке.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно сделанно. Очень хорошо встали на вивера и к привелу люп.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные кольца!Не хуже именитых брендов.Пользуюсь уже такими третий год,калибр 30-06 держит,прицел не сбивается.Рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь именно такими, нареканий никогда не возникало.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
19.6
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные низкие кольца Veber E 3021 L Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Евгения Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
мужу очень понравилось говорит подошло то сто надо
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
кольца отличные! Резьбы не закусывает. Стоят плотненько, без лифтов. взял под оптику. Жаль с высотой немножко прогадал, чутка изоленты снизу подложить пришлось, пока так.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие кольца, беру не в первый раз. при большом желании можно притереть, для охотничьих целей точности изготовления достаточно. Из минусов - тяжеловаты, но для меня это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие колечки, крепкие, практически ни чем не отличаются от колец Аркон, которые дороже в 2 раза.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
кольца тежеловаты, на планку вивер у меня не пошли придётся подгонять.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные кольца, заказали не только себе но и двум друзьям на ружья. Нареканий нет, хороший металл, достойное исполнение
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Кольца хорошего качества, при установке притирка не потребовала ь. Пристрелял оптику, стп держат хорошо при снятии и установке.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно сделанно. Очень хорошо встали на вивера и к привелу люп.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные кольца!Не хуже именитых брендов.Пользуюсь уже такими третий год,калибр 30-06 держит,прицел не сбивается.Рекомендую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь именно такими, нареканий никогда не возникало.


Кольца для прицела Veber E 3021 L Weaver быстросъёмные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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