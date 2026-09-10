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Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные

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Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 1
Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 2
Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 1
  • Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 2
  • Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332420
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные

Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 M Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 M Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 2 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber E 3021 M Weaver быстросъёмные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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