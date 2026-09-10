Top.Mail.Ru
База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная - фото 1
База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепления для прицелов
  • База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная - фото 1
  • База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная

Кронштейн боковой Veber Weaver 2-Бк быстросъемный сплошной MNT-K4721 с двумя планками Weaver, предназначен для установки оптики и дополнительного оборудования на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 11 мм. Cовместим как с боковой планкой СКС с верхним расположением указанной планки на крышке ствольной коробки (крепление планки - 2 клепки в металл), так и с более распространенной боковой планкой СКС-К, которая конструктивно смещена вниз при монтаже на производстве (крепление планки - 2 клепки в металл + 2 винта в дерево).

Отзывы о товаре База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн боковой Veber Weaver 2-Бк быстросъемный сплошной MNT-K4721 с двумя планками Weaver, предназначен для установки оптики и дополнительного оборудования на оружие с боковым расположением крепления типа ласточкин хвост 11 мм. Cовместим как с боковой планкой СКС с верхним расположением указанной планки на крышке ствольной коробки (крепление планки - 2 клепки в металл), так и с более распространенной боковой планкой СКС-К, которая конструктивно смещена вниз при монтаже на производстве (крепление планки - 2 клепки в металл + 2 винта в дерево).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


База Veber Weaver 2-Бк MNT-K4721 быстросъемная сплошная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...