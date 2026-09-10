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Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные

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Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные - фото 1
Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
  • Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332411
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
21.3
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
300

Описание товара Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные

Быстросъемные кольца для прицела типа Veber 2521 MS предназначены для установки на оружие с планкой Weaver

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Высота установки прицела, мм
21.3
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемные кольца для прицела типа Veber 2521 MS предназначены для установки на оружие с планкой Weaver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 2521 MS быстросъемные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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