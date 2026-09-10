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Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332405
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Описание товара Лазерный целеуказатель Veber LT-05R
Veber LT-05R – лазерный целеуказатель с ударопрочным и влагостойким корпусом. Активно используется охотниками, стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Лазерный диод на расстоянии до 30 м создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен завинчивающейся крышкой с уплотнительным кольцом. В комплект входит съемный кронштейн для установки ЛЦУ на планку Weaver. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.
Veber LT-05R – лазерный целеуказатель с ударопрочным и влагостойким корпусом. Активно используется охотниками, стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Лазерный диод на расстоянии до 30 м создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен завинчивающейся крышкой с уплотнительным кольцом. В комплект входит съемный кронштейн для установки ЛЦУ на планку Weaver. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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