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Лазерный целеуказатель Veber LT-05R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный целеуказатель Veber LT-05R

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Лазерный целеуказатель Veber LT-05R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332405
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
3xLR44
Материал
металл
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, г.
100

Описание товара Лазерный целеуказатель Veber LT-05R

Veber LT-05R – лазерный целеуказатель с ударопрочным и влагостойким корпусом. Активно используется охотниками, стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Лазерный диод на расстоянии до 30 м создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен завинчивающейся крышкой с уплотнительным кольцом. В комплект входит съемный кронштейн для установки ЛЦУ на планку Weaver. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель Veber LT-05R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
3xLR44
Материал
металл
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Описание
Veber LT-05R – лазерный целеуказатель с ударопрочным и влагостойким корпусом. Активно используется охотниками, стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Лазерный диод на расстоянии до 30 м создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен завинчивающейся крышкой с уплотнительным кольцом. В комплект входит съемный кронштейн для установки ЛЦУ на планку Weaver. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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