Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 4x20 C
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Характеристики
Описание товара Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 4x20 C
Прицел для пневматики Veber Храбрый Заяц 4x20 C предназначен для установки малокалиберное огнестрельное оружие (калибр .22), на арбалеты или пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж. Простая конструкция и доступная цена. Подходит для охоты на мелкого зверя и спортивно-развлекательной стрельбы на небольших расстояниях. Параметры и функции Лёгкий монолитный корпус длиной 266 мм Герметичное исполнение Заполнение азотом Кратность – 4x Широкое поле зрения – 28 м/100 м Многослойное просветление оптики Светопропускание более 90% Сетка – простой «крест» Крепление на «ласточкин хвост» 11 мм (в комплекте) Низкопрофильные барабаны выверки закрытого типа Особенности конструкции и использования При 4-кратном увеличении и 5-миллиметровом выходном зрачке обеспечены нормальные условия для дневной стрельбы на ближних дистанциях, возможно даже использование в ранних сумерках. С широким полем зрения 15,6 град. значительно упрощается поиск и прицеливание по движущимся целям. Многослойное просветление улучшает светопропускание до 90% и повышает контраст изображения цели на фоне окружающей местности. Прицел Veber Храбрый Заяц 4x20 C рассчитан на отдачу от маломощной пневматики (до 7,5 Дж) и малокалиберного огнестрельного оружия (калибр .22, до 200 Дж). Корпус защищён от проникновения пыли и влаги и заполняется азотом, чтобы предотвратить возможное запотевание внутренних поверхностей оптики при резких изменениях температуры. Сетка – простой «крест» без засечек и подсветки. Поправки вносятся с помощью пристрелочных винтов, для поворота барабанчика потребуется монета или небольшая шлицевая отвёртка. Прицел устанавливается на оружие с планкой «ласточкин хвост» 11 мм (крепёжные кольца в комплекте). В комплекте с прицелом: кольца под ласточкин хвост, защитные пластиковые колпачки, салфетка тканевая, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.
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