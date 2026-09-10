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Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW

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Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 1
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 2
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 3
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 4
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 5
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 6
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 7
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 8
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 9
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 10
Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер для охоты
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 1
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 2
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 3
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 4
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 5
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 6
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 7
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 8
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 9
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 10
  • Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332398
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
98х67х36 мм
Диаметр выходного зрачка
4
Диаметр объектива
24
Единицы измерения
метры, футы, ярды
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
6.5
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, поиск флажка, измерение горизонтального расстояния и угла, измерение высоты цели и угла
Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1000 мм
Увеличение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW

Дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер с быстродействующей LCD индикацией совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6?24 и лазерного дальномера с возможностью измерения дальности, высоты цели, расстояния и угла до цели, режимом «расстояния до флажка» и др.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер Veber 6x24 LR 1500AW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Дальномер для охоты
Габаритные размеры
98х67х36 мм
Диаметр выходного зрачка
4
Диаметр объектива
24
Единицы измерения
метры, футы, ярды
Класс защиты
IPX7
Крепление для штатива
отверстие 1/4“
Оптическое просветление
FMC
Питание
батарея CR2, 3 В
Поле зрения видоискателя
6.5
Режимы
однократный замер дальности, сканирование, поиск флажка, измерение горизонтального расстояния и угла, измерение высоты цели и угла
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Точность измерения
1000 мм
Точность измерения углов
1000 мм
Увеличение
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн и эргономика этого дальномера полностью соответствуют стандартам, которые задали лучшие европейские бренды для приборов этого класса. Дальномер с быстродействующей LCD индикацией совмещает в себе функции монокуляра с качественной просветленной оптикой 6?24 и лазерного дальномера с возможностью измерения дальности, высоты цели, расстояния и угла до цели, режимом «расстояния до флажка» и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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