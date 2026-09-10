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Лазерный целеуказатель Veber MN-10R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный целеуказатель Veber MN-10R

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Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 1
Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 2
Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 3
Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 4
Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 1
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 2
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 3
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 4
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-10R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332365
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Материал
алюминиевый сплав
Тип лазера
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Лазерный целеуказатель Veber MN-10R

Лазерный целеуказатель с красным лучом, класс лазера 3a, мощность до 5 мВт, дальность прицеливания – до 30 м, корпус прибора – переходник с планки Weaver на планку Weaver, микровинты для ввода поправок. Veber MN-10R – лазерный целеуказатель с корпусом-переходником: прибор устанавливается на планку Weaver и создает посадочное место для дополнительного устройства. На целеуказатель, установленный на оружии, можно закрепить фонарь или другой целеуказатель (например с зеленым лучом). Без дополнительных переходников конструкция становится более надежной, что особенно важно при стрельбе из мощного оружия. На дистанции до 30 м лазерный луч создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен плотно завинчивающейся крышкой. Элементы питания входят в комплект. ЛЦУ Veber MN-10R активно используется стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель Veber MN-10R




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Материал
алюминиевый сплав
Тип лазера
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный целеуказатель с красным лучом, класс лазера 3a, мощность до 5 мВт, дальность прицеливания – до 30 м, корпус прибора – переходник с планки Weaver на планку Weaver, микровинты для ввода поправок. Veber MN-10R – лазерный целеуказатель с корпусом-переходником: прибор устанавливается на планку Weaver и создает посадочное место для дополнительного устройства. На целеуказатель, установленный на оружии, можно закрепить фонарь или другой целеуказатель (например с зеленым лучом). Без дополнительных переходников конструкция становится более надежной, что особенно важно при стрельбе из мощного оружия. На дистанции до 30 м лазерный луч создает на цели ясно различимую красную точку, что даже при недостаточно хорошей видимости повышает меткость и кучность стрельбы. На небликующем облегченном корпусе из авиационного алюминия есть 2 гнезда с микровинтами для регулирования направления лазерного луча по горизонтали и вертикали. Батарейный отсек защищен плотно завинчивающейся крышкой. Элементы питания входят в комплект. ЛЦУ Veber MN-10R активно используется стрелками-спортсменами, игроками в пейнтбол и страйкбол. Целеуказатель с аксессуарами упакован в фирменный блистер.
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