Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, г.
300
Описание товара Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
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Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
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Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги вещь огонь,прицел сидит крепко,ставил на лось 145
Достоинства:
Комментарий:
Вещь хорошая но для меня оказалась большая, по виду все качественное!
Достоинства:
Комментарий:
В общем норм , плохо нарезана резьба на креплении, винты не вкручиволись.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное изделие , только не смог установить на Вивер , пазы не совпали по расстоянию. Просто подберу другую планку, не знаю почему они не подошли
Достоинства:
Комментарий:
Установил, вебер диджитл , в принцыпе все плотно и крепко, пока не отстрелял, 308 win. На первый взгляд , все норм, отстреляюсь дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее крепление, все отлично подошло, держит отлично.
Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги вещь огонь,прицел сидит крепко,ставил на лось 145
Достоинства:
Комментарий:
Вещь хорошая но для меня оказалась большая, по виду все качественное!
Достоинства:
Комментарий:
В общем норм , плохо нарезана резьба на креплении, винты не вкручиволись.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное изделие , только не смог установить на Вивер , пазы не совпали по расстоянию. Просто подберу другую планку, не знаю почему они не подошли
Достоинства:
Комментарий:
Установил, вебер диджитл , в принцыпе все плотно и крепко, пока не отстрелял, 308 win. На первый взгляд , все норм, отстреляюсь дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее крепление, все отлично подошло, держит отлично.