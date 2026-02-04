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Моноблок для прицела Veber 3021 ZR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок для прицела Veber 3021 ZR

6 Отзывы
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Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 1
Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 2
Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 1
  • Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 2
  • Моноблок для прицела Veber 3021 ZR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332355
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Моноблок для прицела Veber 3021 ZR

Моноблок для прицела Veber 3021 ZR

Отзывы о товаре Моноблок для прицела Veber 3021 ZR

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги вещь огонь,прицел сидит крепко,ставил на лось 145
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь хорошая но для меня оказалась большая, по виду все качественное!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Петр М.

Достоинства:


Комментарий:
В общем норм , плохо нарезана резьба на креплении, винты не вкручиволись.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное изделие , только не смог установить на Вивер , пазы не совпали по расстоянию. Просто подберу другую планку, не знаю почему они не подошли
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, вебер диджитл , в принцыпе все плотно и крепко, пока не отстрелял, 308 win. На первый взгляд , все норм, отстреляюсь дополню.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее крепление, все отлично подошло, держит отлично.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Моноблок для прицела Veber 3021 ZR
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги вещь огонь,прицел сидит крепко,ставил на лось 145
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Вещь хорошая но для меня оказалась большая, по виду все качественное!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Петр М.

Достоинства:


Комментарий:
В общем норм , плохо нарезана резьба на креплении, винты не вкручиволись.
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное изделие , только не смог установить на Вивер , пазы не совпали по расстоянию. Просто подберу другую планку, не знаю почему они не подошли
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, вебер диджитл , в принцыпе все плотно и крепко, пока не отстрелял, 308 win. На первый взгляд , все норм, отстреляюсь дополню.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее крепление, все отлично подошло, держит отлично.


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