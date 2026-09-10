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Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467

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Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 1
Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 2
Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 3
Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 1
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 2
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 3
  • Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331432
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
степень затемнения: 1.5 - 9 ступеней экспозиции (плотность 0.45 - 2.7), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый переменной плотности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467

ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. В положении Max фильтр обеспечивает затемнение на 9 ступеней экспозиции, что позволяет снимать сверхяркие объекты (такие как, например, раскаленная спираль электролампы), а также помогают снимать днем с очень длинной выдержкой (15, 30 секунд). При такой выдержке движущиеся объекты не отображаются на снимке, в то время как неподвижные - остаются на нем, что позволяет, к примеру, избавиться от пешеходов и транспорта при съемке городской архитектуры. ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: для обычной съемки значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/150 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому, дерганому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть оправу. Внимание: при использовании фильтра на значении Min или близком к нему на изображении появится темный крестообразный узор, который невозможно устранить. Это особенность, свойственная для всех ND фильтров переменной плотности.

Отзывы о товаре Фильтр нейтрально-серый Hoya Variable Density 62mm 80467




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
степень затемнения: 1.5 - 9 ступеней экспозиции (плотность 0.45 - 2.7), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый переменной плотности
Страна производитель
Китай
Описание
ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. В положении Max фильтр обеспечивает затемнение на 9 ступеней экспозиции, что позволяет снимать сверхяркие объекты (такие как, например, раскаленная спираль электролампы), а также помогают снимать днем с очень длинной выдержкой (15, 30 секунд). При такой выдержке движущиеся объекты не отображаются на снимке, в то время как неподвижные - остаются на нем, что позволяет, к примеру, избавиться от пешеходов и транспорта при съемке городской архитектуры. ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: для обычной съемки значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/150 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому, дерганому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть оправу. Внимание: при использовании фильтра на значении Min или близком к нему на изображении появится темный крестообразный узор, который невозможно устранить. Это особенность, свойственная для всех ND фильтров переменной плотности.
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Отзывы


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