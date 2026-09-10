Антенна автомобильная Optim CB Super-9
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 290 руб. 2 722 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля - 4 м
Особенности
максимальная мощность нагрузки на антенну - 30 Ватт
Размеры в упаковке, м
1.55х0.1х0.1
Вес, г.
500
Описание товара Антенна автомобильная Optim CB Super-9
Автомобильная антенна врезного типа Optim Super 9, высотой 1,55 метра и максимальной входящей мощностью 150 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны Optim super-9 осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.
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Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля - 4 м
Особенности
максимальная мощность нагрузки на антенну - 30 Ватт
Автомобильная антенна врезного типа Optim Super 9, высотой 1,55 метра и максимальной входящей мощностью 150 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны Optim super-9 осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.
Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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