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Антенна автомобильная Optim CB Super-9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна автомобильная Optim CB Super-9

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Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 1
Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 2
Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 1
  • Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 2
  • Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 290 руб.  2 722 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329476
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Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля - 4 м
Особенности
максимальная мощность нагрузки на антенну - 30 Ватт
Размеры в упаковке, м
1.55х0.1х0.1
Вес, г.
500

Описание товара Антенна автомобильная Optim CB Super-9

Автомобильная антенна врезного типа Optim Super 9, высотой 1,55 метра и максимальной входящей мощностью 150 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны Optim super-9 осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.

Отзывы о товаре Антенна автомобильная Optim CB Super-9




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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля - 4 м
Особенности
максимальная мощность нагрузки на антенну - 30 Ватт
Описание
Автомобильная антенна врезного типа Optim Super 9, высотой 1,55 метра и максимальной входящей мощностью 150 Вт. Антенна поставляется без автомобильного держателя и предназначена для использования совместно с радиостанциями Си-Би (27 Мгц) диапазона. Установка антенны Optim super-9 осуществляется на держатель, либо на штатное место заводского антенного гнезда или сделанное гнездо при обязательном контакте с металлом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна автомобильная Optim CB Super-9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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