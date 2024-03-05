Антенна FM Триада-ВА 59-05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329466
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х9х6
Вес, г.
500
Описание товара Антенна FM Триада-ВА 59-05
Триада-ВА 59-05 - это радио антенна, которая отличается малыми габаритами и отличным качеством приема. Антенна имеет врезную конструкцию и надежно крепится на крыше автомобиля с помощью резьбового крепления, а подключить ее можно к любому автомобильному ресиверу или головному устройству. Данная модель антенны может стать отличным выбором для автовладельцев, которые не хотят устанавливать антенны с сильно выступающими приемными прутками.
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Триада-ВА 59-05 - это радио антенна, которая отличается малыми габаритами и отличным качеством приема. Антенна имеет врезную конструкцию и надежно крепится на крыше автомобиля с помощью резьбового крепления, а подключить ее можно к любому автомобильному ресиверу или головному устройству. Данная модель антенны может стать отличным выбором для автовладельцев, которые не хотят устанавливать антенны с сильно выступающими приемными прутками.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо подошло. Достойно ловит сигнал.
Антенна FM Триада-ВА 59-05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна FM Триада-ВА 59-05
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо подошло. Достойно ловит сигнал.