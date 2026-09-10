Антенна автомобильная Optim ML-145 Strong на магните
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
150
Дополнительно
магнитное основание
Особенности
штыревая
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, г.
500
Описание товара Антенна автомобильная Optim ML-145 Strong на магните
Автомобильная антенна Optim ML-145 Strong высотой 1.48 метра это следующая ступень развития модели Optim ML-145. Модель ML-145 Strong отличается более прочной конструкцией согласующей катушки, и для лучшей её герметизации предусмотрена прокладка между магнитом и катушкой
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Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
150
Дополнительно
магнитное основание
Особенности
штыревая
Автомобильная антенна Optim ML-145 Strong высотой 1.48 метра это следующая ступень развития модели Optim ML-145. Модель ML-145 Strong отличается более прочной конструкцией согласующей катушки, и для лучшей её герметизации предусмотрена прокладка между магнитом и катушкой
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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