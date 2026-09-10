Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329454
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х12х4
Вес, г.
500
Описание товара Антенна FM Триада-100 GOLD TURBO активная
Антенна автомобильная активная внутрисалонная fm Триада - 100 предназначена для радиоприема в городе и до 150 км на трассе. Состоит из круглого пластикового корпуса, из которого выходят тонкие гибкие металлизированные приемные полотна. Корпус устанавливается в угол лобового стекла или под зеркало заднего вида. Полотна приклеиваются вдоль кромки лобового стекла.
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Антенна автомобильная активная внутрисалонная fm Триада - 100 предназначена для радиоприема в городе и до 150 км на трассе. Состоит из круглого пластикового корпуса, из которого выходят тонкие гибкие металлизированные приемные полотна. Корпус устанавливается в угол лобового стекла или под зеркало заднего вида. Полотна приклеиваются вдоль кромки лобового стекла.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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